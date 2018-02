"Sì, c'è un'offerta dell'Inter per Lautaro Martinez". Lo ha detto in Sudamerica Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, sull'attaccante classe '97 su cui lavorano i nerazzurri: "Per ora non abbiamo accettato l'offerta. Ci sono anche Juventus e Milan che si sono mosse per Lautaro", le sue parole.