Lautaro Martinez presto all'Inter, lo stesso giocatore del Racing Avellaneda conferma ancora una volta dal ritiro della nazionale argentina: "Con i nerazzurri è tutto fatto. Tutto è stato già deciso e il mio futuro sarà a Milano a partire da giugno. Sarà un grandissimo passo per me e per la mia carriera, come quando sono passato da Bahia Blanca al Racing. Sono entrato subito nel gruppo e ho continuato a migliorare lavorando, e ora mi trovo in questa situazione dove il prossimo passo sarà l'Inter. Succederà la stessa cosa, cercherò sempre di imparare come sto facendo adesso" ha detto a SportsCenter. Martinez ha poi aggiunto a TyCSports: "Con l'Inter è tutto chiuso per giugno, mancano solo i dettagli. Javier Zanetti mi ha chiamato tante volte. Quello che hi ha motivato è l'idea dell'Inter".