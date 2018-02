Un colpo virtualmente concluso ma non ancora ufficiale. L'Inter punta fortemente su Lautaro Martinez e sul suo acquisto in vista della prossima estate, ma il club nerazzurro non ha ancora messo nero su bianco l'acquisto dal Racing Club. La punta argentina ha infatti parlato ai microfoni di Pagina12.com.ar e ha confermato come l'affare non sia concluso.



AFFARE NON CHIUSO - "Il trasferimento non è concluso. Certo, ci sono incontri e offerte, ma io sono un giocatore del Racing e desidero fare il massimo per il Racing. Si saprà tutto nel giorno in cui ci sarà qualcosa di concreto. Ad oggi, di concreto non c'è nulla".



SOGNO MONDIALE - "Sapevo che Sampaoli era a vedermi nella gara della tripletta con l'Huracan perchè era venuto anche agli allenamenti in settimana. Poi non ci ho parlato in quel caso, ma altre volte mi ha detto che ho una concorrenza importante e devo lavorare. Aguero, Higuain, Icardi son molto forti, e l'Argentina in generale ha sempre avuto grandi attaccanti in patria e fuori. Devo fare del mio meglio per stare ai loro livelli".



MILITO - "Parlo spesso con Lisandro Lopez e Milito. Diego, da quando è diventato dirigente, mi chiede spesso come sto, ma ci parlavo molto già quando eravamo compagni di squadra".