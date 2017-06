Le strade del Genoa e quella di Diego Laxalt sembrano destinate a proseguire lungo traiettorie indipendenti.



Sull'ala uruguaiana hanno da tempo messo gli occhi molti club di Serie A, tra cui Fiorentina, Lazio e Napoli, mentre la società rossoblù si trova ancora una volta costretta a far quadrare i propri conti mettendo sul mercato uno dei pezzi più appetibili del proprio organico.



Una cessione, dunque, che sembra quasi scontata anche se il diretto interessato, intercettato in esclusiva al termine dell'amichevole di Nizza tra l'Italia ed il suo Uruguay, preferisce glissare sull'interesse mostrato nei suoi confronti da tante squadre: "Si tratta soltanto di voci - ha affermato ai nostri microfoni nella zona mista dell'Allianz Riviera - almeno per il momento non c'è nulla di concreto. Ho letto anch'io i nomi di molti club interessati a me e credo sia normale che in questo periodo dell'anno si parli di queste cose. Ma posso assicurare che fino ad oggi non ho mai incontrato nessuno, nè ho avuto contatti con altre società".



Le possibilità che dopo due anni e mezzo più che positivi in rossoblù, Laxalt possa lasciare il Genoa restano comunque molto concrete. Anche se lui ammette di non aver alcuna fretta di salutare una società alla quale resta comunque molto attaccato: "Io al Genoa sto benissimo e rimarrei volentieri - ha proseguito - Devo tanto a questa società ed ai suoi tifosi. Restare non sarebbe affatto un problema".



Qualunque sia la sua prossima maglia, Laxalt in questo momento preferisce rimandare un eventuale discorso di almeno qualche settimana: "Ora al futuro non voglio pensare. Voglio solo andare in vacanza e riposarmi un po' dopo una stagione lunga e difficile come quella appena conclusa. Del mio avvenire ne riparleremo a luglio".