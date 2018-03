Lazio a riposo. Dopo il tour-de-force, e il pareggio contro il Bologna, inizia la settimana della sosta, che servirà a ricaricare le batterie. A partire da due giorni di riposo. Tutti in campo a partire da mercoledì, 48 ore di relax per provare a riunire le forze.



BIG A FORMELLO - Dal centro sportivo di Formello alcuni giocatori partiranno per la nazionale, rimarranno alcuni big come Radu, Lulic, Leiva, Luis Alberto e Nani. Da valutare Milinkovic Savic, che dovrebbe comunque rispondere alla convocazione del suo ct, nonostante sia rimasto in panchina contro il Bolgona. Wallace ha rimediato un giallo importante, salterà la prossima sfida contro il Benevento.