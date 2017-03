Ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti per la Lazio dopo la vittoria contro il Torino nel Monday night. Solo 11 giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per la ripresa, chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico. Si ripopola l'infermeria: Marchetti è ancora out, dovrà ripotenziare il muscolo prima di poter tornare in campo.

Non ci sono neppure Radu e De Vrij, dopo i problemi fisici accusati ieri: Inzaghi ancora non sa se saranno disponibili per la trasferta di Cagliari. Preoccupano le condizioni del ginocchio sinistro di Biglia, ieri ha subito una forte contusione dopo uno scontro di gioco con Iturbe. Assente in terra sarda anche Milinkovic: ieri ha preso un cartellino giallo, era diffidato, sarà squalificato.