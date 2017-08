Felipe Caicedo, nuovo acquisto della Lazio, si presenta ai suoi nuovi tifosi. Ecco le sue parole, così come riportate da Lazio Style Channel: "Sono molto contento di essere qui. Ho aspettative molto grandi, voglio iniziare subito ad allenarmi con la squadra. L'attesa è stata lunga, ma finalmente sono arrivato. La Lazio è una grandissima squadra, è la prima squadra di Roma e sono molto contento di essere qui. Ora mi aspetto di conoscere i miei compagni e di entrare a far parte della squadra".



"Il direttore sportivo mi ha parlato molto bene del gruppo e di ciò che si aspetta da me - aggiunge il centravanti ecuadoregno, classe 1988 -. Voglio aiutare il gruppo come posso: sono un attaccante e gioco come prima punta, ma posso fare anche da spalla a un altro centravanti. Sono un finalizzatore da area di rigore, ma mi piace giocare il pallone e dribblare: posso mettere a disposizione queste caratteristiche per aiutare la squadra. Voglio assolutamente allenarmi al meglio per svolgere un gran campionato".



Caicedo avrà la maglia biancoceleste numero 20, che fu di Biglia: "So che è una maglia molto importante per ciò che ha fatto Biglia nella Lazio, ma questo numero mi piace e mi ha portato molta fortuna nel Levante, nel Manchester City e nell'Espanyol".