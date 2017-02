La Lazio e la Macron insieme fino al 2022. Ecco il comunicato sul sito ufficiale della Lazio: La S.S. Lazio S.p.A. (per il tramite della propria controllata S.S. Lazio Marketing & Communication SpA) e Macron annunciano, con reciproca soddisfazione, il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tecnica tra il brand leader in Europa nell’active wear e il club biancoceleste: ancora insieme fino al 2022". Visibilmente soddisfatto il presidente Lotito: La decisione di rinnovare per ulteriori cinque anni testimonia la fiducia reciproca nei programmi delle due aziende. Con Macron abbiamo in programma un ulteriore sviluppo della rete commerciale e progetti importanti che andranno al di là della semplice sponsorizzazione tecnica”.