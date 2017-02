L'agente di Keita fa chiarezza: basta attacchi contro il suo assistito. Stavolta il caso è scoppiato per il presunto ritardo dell'esterno, che avrebbe così saltato la gara contro l'Inter, provocando qualche mugugno di Inzaghi. Su Twitter il procuratore ci tiene a precisare: "Non esiste alcun caso Keita. Il giocatore d'accordo con l'allenatore (in conferenza aveva espresso un desiderio apprezzabile ma irrealizzabile) aveva programmato il rientro per giovedì. Per poter partecipare alla sfida di Coppa Italia di ieri, Keita, liberato soltanto lunedì dalla nazionale col Senegal, avrebbe dovuto prendere un volo privato che lo portasse immediatamente a Milano. Così come hanno fatto altri suoi connazionali. Non avendo il suo club organizzato un rientro così veloce era impensabile, dopo una competizione logorante, riuscire in 24 ore a viaggiare con voli di linea dal Gabon al Senegal e dal Senegal a Milano per poi giocare una partita così importante. Impensabile convocarlo mentre era impegnato nel viaggio di ritorno. Tutte le voci infondate che circolano su casi diplomatici, multe o litigi non fanno altro che aggiungersi al già lungo elenco di attacchi faziosi e immotivati al giocatore".