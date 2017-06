Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it dopo le voci riguardanti la possibile partenza del suo assistito: "Ho ricevuto alcune offerte enormi, superiori ai 50 milioni di euro, nelle ultime settimane, ma come abbiamo concordato con il club al momento della firma del nuovo contratto di Sergej, non è in vendita questa estate. ​Lui è molto felice alla Lazio e vuole aiutare la squadra a lottare per centrare un posto in Champions League nella prossima stagione! Poi nella vita non si può mai sapere cosa accadrà in futuro al 100%... Non abbiamo alcuna fretta: il ragazzo sta bene alla Lazio, sta crescendo e mister Inzaghi ha fatto grandi cose per lui. Sergej ama i tifosi, i compagni e tutta la gente che fa parte della società. Ha solo 22 anni e ci aspettiamo che il prossimo anno faccia grandi cose con la maglia biancoceleste".