Lazio all'insegna del risparmio nel mercato di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza biancoceleste ha risparmiato tre milioni in virtù di varie cessioni, tra prestiti e addii definitivi: out Morrison, Leitner, Kishna, Lotito potrà reinvestire i soldi risparmiati per i rinnovi più importanti.