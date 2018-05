Qualche gol subito di troppo, ma un singolare record per la difesa della Lazio. In campionato i difensori di Inzaghi hanno dovuto raccogliere il pallone in rete alle spalle di Strakosha 43 volte, ma si sono fatti anche sentire in zona gol, aggiungendo un record singolare ad una stagione che ne è già piena.



RECORD LAZIO - La difesa della Lazio ha segnato più di tutte le altre nei maggiori cinque campionati europei, come ricorda il portale ‘OptaPaolo’. Questo vuol dire che il reparto difensivo biancoceleste è da record e ha superato tutti gli altri in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania. Sono 15 i gol messi a segno da de Vrij e compagni in questo campionato. Qualche gol subito di troppo, ma i difensori, in qualche modo, si sono fatti perdonare.