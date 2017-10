Lo stop causato dalla nazionali permette alle squadre di club un piccolo richiamo di preparazione, qualche allenamento in più: in casa Lazio Simone Inzaghi ha scelto di far scendere in campo la sua squadra Formello sabato 7 ottobre, in occasione in amichevole contro il Real Rocca di Papa, squadra di prima categoria. Il fischio d’inizio è previsto alle 9.30: un'occasione per non perdere il ritmo partita e mantenere il giusto stato di forma.