Lazio ancora senza big, per il secondo giorno consecutivo. Inzaghi ha lasciato a lavorare a parte Marchetti (infortunato al ginocchio), Patric, De Vrij, Parolo, Biglia, Milinkovic e Immobile. Troppo importanti le prossime sfide, bisognerà lavorare sodo, in maniera accurata, per continuare la corsa all'Europa. Davanti scalpita Djordjevic, mentre dovrebbero rifiatare i terzini titolari, al loro posto Patric e Lukaku. Davanti alla difesa al posto di Biglia squalificato ci sarà Parolo, al suo fianco spera in un posto da titolare Murgia.