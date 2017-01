Lazio, ansia per Basta. Il difensore serbo è a forte rischio Juventus, potrebbe saltare la trasferta di Torino. Saltati gli allenamenti odierno, fa scattare dinamiche di formazione che comprendono la sua assenza: Inzaghi potrebbe sopperire con la difesa a 3, con cui la Lazio ha affrontato la Juve all'andata, e in campo potrebbero andare Radu, De Vrij e Bastos, che non sono scesi in campo contro il Genoa. Oppure la squadra biancoceleste potrebbe rifugiarsi nel comodo 4-3-3, con Lombardi in pole position davanti per sostituire Keita.