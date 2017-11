Riposo forzato, Lazio in ansia per Ciro Immobile. L'attaccante ha rimediato un forte affaticamento muscolare, è interessato il retto femorale della coscia destra. Qualche fastidio accusato contro il Benevento, scrive il Corriere dello Sport, ora è bene che si preservi, così corre rischi. Immobile salterà il Nizza, non avrebbe comunque giocato dall’inizio, si sarebbe accomodato in panchina. Non sarà convocato. Immobile sarà ricontrollato sabato, alla vigilia del match con l’Udinese. Anche Ventura osserva con preoccupazione la situazione. Immobile deve esserci nello spareggio contro la Svezia (andata il 10 novembre fuori casa, ritorno il 13 novembre a Milano). Ci sono stati contatti tra i medici della nazionale e i medici della Lazio guidati dal dottor Fabio Rodia. Il selezionato azzurro è in emergenza in attacco, lo vorrebbe in campo. Ma contano anche le preoccupazioni Lazio: dopo la sosta c'è il derby.