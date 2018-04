Lazio, appuntamento con la storia. Quello contro il Salisburgo è un obiettivo alla portata, ma comunque da affrontare con il piglio giusto. Le partite delle altre italiane in Europa hanno insegnato che tutto può succedere in Europa: l’impresa della Lazio non è per niente impossibile, ma, come riporta il corriere.it il traguardo sarebbe comunque storico.



STORIA - La Lazio vuole scrivere la storia. Stasera a Salisburgo la squadra di Inzaghi va a caccia della qualificazione alle semifinali di Europa League che manca da 15 anni. L'ultima volta risale al 2003 e c’era ancora la Coppa Uefa, quando i biancocelesti arrivarono per l’ultima volta così avanti, prima che il Porto negasse la finale.