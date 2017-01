A centrocampo la Lazio potrebbe piazzare il colpo. La partenza di Leitner, a onor del vero solo 13' per lui, ha aperto la possibilità di un arrivo. Come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere intavolata una trattativa con l'amico Preziosi per portare a Roma un rinforzo. Due nomi su tutti: Oliver Ntcham e Miguel Veloso. Il primo, classe '96 con Juric ha visto 9 volte il campo, 4 volte da titolare, collezionando anche un gol. In prestito dal Manchester City, finora il tecnico ex Crotone non è riuscito a valorizzarlo. Il secondo, sta recuperando dopo un infortunio: il suo procuratore è il potentissimo Jorge Mendes, molto vicino a Igli Tare, che già in estate ha portato Wallace a Roma.