L'Atalanta cederà Petagna: ha già acquistato Andreas Cornelius, l'attaccante 24enne del Copenaghen che è una pertica. Sulle sue tracce c'è la Lazio. Come si legge sul Corriere dello Sport, con i bergamaschi c'è da chiudere l'affare Berisha: il diritto di riscatto per 5 milioni va esercitato entro il 20 giugno. Volendo si può intavolare una doppia operazione: la Lazio in più potrebbe giocarsi la carta Cataldi, che rientrerà dal prestito al Genoa. Senza dimenticare che al Milan spetta una percentuale di incasso sulla vendita di Petagna: il 50% se il trasferimento avverrà nell’estate 2017, il 30% se avverrà nell’estate 2018.



Capitolo Simeone junior: è un sogno cullato da dicembre. Lotito non ha perso la speranza di arrivarci e con Preziosi il canale di mercato è sempre aperto. Il Cholito costa attorno ai 15 milioni di euro. All’estero resistono le candidature di Janssen (Tottenham), Andone (Deportivo La Coruna), Enes Unal (Twente, di proprietà del Manchester City).