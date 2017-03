Per undici volte in questo campionato la Serie A si è trovata di fronte ad un Monday Night. L'interprete principale di questa serata, arrivato alla quinta volta in stagione, è il Torino, che però porta con sè un buon rendimento e una statistica fortunata. Il Toro, infatti, nelle 4 gare precedenti a quella con la Lazio, che si disputerà tra qualche ora, non ha mai perso una sfida giocata di lunedì sera: una vittoria con il Palermo e 3 pareggi con Udinese, Milan e Fiorentina, sfide per altro terminate tutte 2-2.