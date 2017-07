La Juventus osserva interessata la situazione di Milinkovic Savic, pronta ad affondare il colpo per il serbo. Il patto di ferro tra il suo agente, Mateja Kezman, e Igli Tare, sembra destinato a resistere. La Juventus, infatti, non gode di grande stima in casa Lazio, e i rapporti tra Lotito e Marotta sono pessimi, inaspriti dal caso Keita, come riporta il Corriere dello Sport. Ad Inzaghi non dispiacerebbero Sturato e Rincon, ma la dirigenza biancoceleste non sembra disposta a scendere a patti con la Juventus: non lo ha fatto per Keita, non lo farà neppure per Milinkovic.