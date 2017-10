Un vecchio obiettivo della Lazio in difesa, Rodrigo Caio potrebbe sbarcare nella Capitale a gennaio. Non in casa Lazio. Il centrale brasiliano, a lungo seguito dalla dirigenza biancoceleste anche nel recente passato, è nel mirino della Roma: come spiega il Corriere dello Sport, nella prossima finestra il ds Monchi proverà a regalare a Di Francesco un rinforzo in difesa, magari in prestito. Anche la Lazio dovrebbe intervenire in quel reparto: con Caceres c'è già l'accordo.