Il mercato è cominciato e, in casa Lazio, si è scatenata la caccia all'esterno. La situazione Keita preoccupa a Formello, la sua eventuale cessione costringe la società a correre ai ripari. Come riporta il Corriere dello Sport, per Cafú del Ludogorets, sul taccuino di Fare, si rischia l'asta con il Lione. Il procuratore è in arrivo in Italia, ma la trattativa partirà solo se la situazione Keita dovesse precipitare.