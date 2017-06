Gian Michele Gentile, avvocato della Lazio, ha parlato del caso legato a Keita Balde ai microfoni di Laziofamily.com. Il legale biancoceleste ha smentito la voce per cui il presidente Lotito starebbe pensando di adire le vie legali, dopo il contatto tra la Juventus e l'entourage dell'attaccante senegalese: “Ma no, non ho ricevuto alcun incarico formale in tal senso e con Lotito non ne abbiamo mai parlato. Magari al presidente potrebbe essere scappata una battuta ma, ripeto, al momento non esiste alcun fatto specifico che ci possa indurre ad intraprendere un'azione legale. Se si formassero elementi in futuro allora le cose potrebbero cambiare ma, al momento, non esiste alcun elemento"