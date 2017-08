La situazione, a sei giorni dalla fine del calciomercato, è ancora intricatissima. "Un muro contro muro" rileva il ds della Lazio Igli Tare. Keita Baldé è ancora “bloccato” alla Lazio, nonostante dopo Juve anche Milan e Inter si siano rifatte sotto. «va trovata una soluzione per il bene di tutti. Se il giocatore vuole prolungare il contratto lui sa qual è la volontà della società. Ma al tempo stesso, se ci sono delle offerte che accontentano la Lazio noi siamo disposti a prenderle in considerazione» ha aggiunto Tare. Non sarà facile sbrogliare la matassa, tant’è che al momento, secondo i bookmaker internazionali, non è escluso che il senegalese possa restare a Roma: nelle scommesse sul suo futuro l’opzione più probabile è proprio la conferma alla Lazio, data a 2,05. Nel caso, la Juventus resterebbe la soluzione più praticabile, a 2,50. Più lontane, invece, Inter e Milan, rispettivamente a 5 e 11 volte la scommessa.