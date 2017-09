La stagione è ancora lunga e difficile, anche se iniziata nel migliore dei modi, parola di Dusan Basta. Il terzino ha parlato ai microfoni di fudbal.hotsport.rs, e ha raccontato la prima parte di campionato biancoceleste: "La stagione non poteva iniziare nel migliore dei modi, visto che abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. In campionato dopo il pareggio (contro la Spal, ndr), sono arrivate due vittorie. Ora tutto va bene, ma ci aspetta una stagione veramente difficile. Dobbiamo giocare sette partite in 20 giorni, sarà complicato ma noi saremo pronti per affrontare questi impegni”. Non può che soffermarsi sul 4-1 rifilato al Milan: “Abbiamo fatto un grande match contro il Milan, loro sono cresciuti tanto come formazione ed hanno una grande squadra. Noi, però, abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra. Alla fine abbiamo festeggiato e siamo convinti di aver meritato la vittoria”. Il prossimo impegno vedrà la Lazio esordire in Europa League: “Ci aspetta una partita in Europa, giocheremo in Olanda giovedì (Vitesse-Lazio, ndr). Probabilmente sarà fatto del turnover, non è semplice giocare ogni tre giorni. Dobbiamo partire in Europa League vincendo subito, la prima partita è molto importante”. Infine un appunto personale: “Non ci sono segreti riguardo al mio modo di giocare, mi trovo bene alla Lazio. Sto bene in questa città (Roma, ndr). La squadra è composta da ottimi giocatori che sono anche ottime persone. Cerco di fare del mio meglio per migliorarmi ogni giorno, ma dobbiamo ricordarci che siamo solamente all’inizio e ci aspetta una lunga ed impegnativa stagione. Dobbiamo rimanere in questo stato di forma per tutto l'anno, perché ci aspettano molte sfide”.