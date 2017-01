Dusan Basta, terzino della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel prima della sfida di Coppa Italia contro l'Inter: "Stasera ci aspetta una partita molto importante contro una squadra in forma. Siamo reduci da due sconfitte, non sarà facile, ma abbiamo voglia di riscattarci. L’ultima prestazione è stata ottima, ma non abbiamo segnato. In questo match proveremo a sfruttare le occasioni da gol al meglio. Stasera avremo meno occasioni e dovremo essere più concentrati. La gara potrebbe durare più di 90 minuti e per questo dovremo essere sempre sul pezzo, sapendo anche che oggi è una gara secca, come una finale. Stamattina abbiamo preparato bene la sfida limando gli ultimi dettagli tattici; siamo pronti per affrontare una squadra molto forte".