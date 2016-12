Intervistato dai microfoni di Inter Channel, il terzino della Lazio, Dusan Basta ha presentato così la sfida con l'Inter: "Sinceramente non ci aspettavamo di stare così in alto in classifica a questo punto della stagione, ma stiamo bene e abbiamo trovato convinzione. Stasera troveremo un avversario importante, sarà difficilissimo, ma proveremo a raccogliere il massimo. L'Inter? Sarebbe stato meglio affrontarla prima, quando era in crisi. Ora con Pioli hanno ritrovato la fiducia. Sarà una bellissima partita, proveremo a non uscire sconfitti".