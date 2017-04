Il serbo della Lazio, Dusan Basta, ha parlato anche di Milinkovic-Savic ai microfoni di kurir.rs: "E' uno dei nostri uomini migliori, sta vivendo un campionato in grande forma. Significa molto per la squadra. Non gli resta che continuare così, perché è evidente che ha il potenziale dei migliori giocatori, ma c'è sempre tempo per crescere".



Sergej ha da poco rinnovato fino al 2022 con i biancocelesti, ma ciò non escluderà il prevedibile assalto estivo al giocatore da parte di numerose squadre che lo seguono con interesse, compresa la Juventus.