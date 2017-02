Testa all'Udinese. A Roma sale l'attesa per il derby di Coppa Italia della prossima settimana ma in casa Lazio si vuole pensare solo alla sfida di domenica contro i friulani. "L'Udinese e' una squadra da rispettare, ma dobbiamo vincere per tornare possibilmente al quarto posto in vista degli scontri diretti. Abbiamo tutta la settimana per preparare bene questa sfida, poi inizieremo a pensare al derby", avverte Dusan Basta, oggi assieme a Stefan De Vrij e Filip Djordjevic all'Istituto San Giovanni Battista per incontrare i giovani alunni. "Ci hanno fatto anche molte domande sul derby, sappiamo quanto vale questa partita, ma prima ci attende la sfida con l'Udinese e ci concentreremo prima su quest'ultima", fa eco al compagno di squadra il difensore olandese mentre Djordjevic spera di avere una chance da Inzaghi per il derby: "Ho gia' segnato alla Roma due anni fa, e' stata una bella emozione. Spero di fare altrettanto nelle prossime stracittadine che ci attendono". La mattinata di oggi e' stata anche l'occasione per raccontarsi. "Da bambino tifavo per la Stella Rossa e ci ho anche giocato - ha rivelato Basta - La mia passione per il calcio e' nata all'eta' di 8 anni. Fare il calciatore non e' facile, bisogna essere attenti a molti aspetti, a partire dalla nutrizione, e bisogna essere dei professionisti. La Lazio mi e' entrata sin da subito nel cuore". "La Serie A e' molto affascinante, ma allo stesso tempo complicata per un difensore - sono state invece le parole di De Vrij - Ho sempre creduto nella possibilita' di arrivare in un campionato come questo, quando mi e' stata presentata l'opportunita' l'ho colta al volo. Fortunatamente quest'anno non abbiamo sentito fischi, ma complessivamente dobbiamo giocare senza essere influenzati dalle condizioni ambientali".