L'Olimpico, e il popolo biancoceleste, non segue la Lazio. La squadra di Inzaghi sta continuando a macinare risultati, come certificano le ultime due vittorie casalinghe, ma i dati degli spettatori rimangono impietosi, crudi, a certificare una piaga difficile da sanare. Il rapporto tra il pubblico presente e la squadra rimane caldo, passionale, ma il pubblico presente è poco, disperatamente poco.



I numeri li riporta Leggo, la media stagionale della Lazio arriva a 17.440 spettatori, e piazzano la Lazio dietro Bologna, Genoa e Fiorentina. Altro che quarto posto conquistato sul campo, sugli spalti il risultato è ben diverso. A nulla valgono le iniziative della società, gli appelli del cuore pulsante del tifo, la Curva Nord: il tifoso medio si è allontanato dallo stadio. L'Olimpico viene riempito solo per il 23% della capienza, con due picchi stagionali registrati, con la Juventus (36mila persone) e nel derby (40mila). Per il resto il nulla: domenica scorsa, contro l'Atalanta, in un match d'alta quota, si contavano poco più di 12mila spettatori.