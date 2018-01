Se dici Lazio, lui è uno dei protagonisti assoluti della stagione biancoceleste. A suon di prestazioni maiuscole si è preso anche la maglia della sua nazionale, e spera di andare ai Mondiali di Russia 2018. Luis Alberto sta regalando calcio d'alto livello ad Inzaghi, e la società vuole ricompensarlo.



RINNOVO - Come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto è stato convocato in sede per discutere il rinnovo, le trattative vanno avanti, la firma è vicina. Il suo stipendio verrà adeguato al livello delle sue giocate, penna in mano in via, sarà legato alla Lazio fino al 2022. Arriverà a guadagnare 1,5 milioni di euro più bonus: gli agenti erano sugli spalti contro l'Udinese, i rapporti con Tare sono buoni, c'è accordo su tutta la linea. Sta prendendo per mano la Lazio, Luis Alberto, fa sembrare facili giocate quasi impossibili. Prendere tra le dita una penna per firmare, sarà ancora più facile.