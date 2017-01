. Chi se ne va, dalla regia, che male fa? Si respira aria di trasloco, sulla mediana, per ragioni diverse, quasi diametralmente oppostePerò il destino, che sarà pure cinico e baro, ma ha ironia da vendere, li piazza uno a fianco all’altro nel giorno più importante del calendario biancoceleste,Il destino li piazza uno di fronte all’altro di fronte ad un altro atto fondativo, certamente di tono minore, che riguarda l’apertura di un nuovo Lazio Style, un negozio a tinte biancocelesti brandizzato Lazio. E li mette, ironia suprema, di fronte alle stesse, insistenti domande dei cronisti presenti. Che sono quasi ontologiche: chi sei, dove andrai.Partiamo daEroe dell'ultimo Scudetto conquistato dalla Primavera biancoceleste (dal predecessore di Inzaghi su quella panchina, il guru della categoria Bollini), che la Lazio vince a Gubbio proprio con una sua doppietta, Cataldi si costruisce (aiutato dall’entusiasmo dei tifosi), che a Roma equivale quasi ad un bollino DOC. Pochi possono vantare natali romani, spirito biancoceleste e simpatia dei tifosi, il più recente e di alto lignaggio è stato sicuramente Alessandro Nesta, ultimo idolo caduto (non per tutti, non per sempre) nel Pantheon delle Aquile.Cataldi ha tutto: feeling con la Curva (che ne prende le parti più volte), con il romanaccio, voglia di meritare sul campo la maglia da titolare. Che però arriva poco, pochissimo: 47 presenze e due gol, titolarità poche volte conquistata.“Difficile giocare qui”, ammette Cataldi al Lazio Style,La Lazio per ora ha detto no, ma la volontà del giocatore, al netto di una titolarità mai conquistata, non può che essere una: andare a giocare, continuare il percorso di crescita, consacrarsi.. Preziosi e il suo Genoa vantano rapporti privilegiati con Lotito, ma il destino di Cataldi potrebbe cambiare, insieme ai suoi orizzonti, e alla sua maglia. Magari con il desiderio di tornare più forte, pronto, titolare.La querelle con Biglia oramai, invece, è stranota, talmente nota che ha quasi stufato l’ambiente. L’argentino ha un’offerta sul tavolo di prolungamento del suo contratto, che(sul tavolo del rinnovo pare sia finita anche la fascia, tanto da far imbestialire Candreva, con Pioli, prima del grande amore rinnovato), ma non ha garanzie di un rendimento costante, visto che Biglia qualche stop per infortunio lo ha avuto. Anche lui al Lazio Style è stato chiaro: "Ci deve essere la volontà" (quella che non c'è stata per Klose)La situazione langue:Il regista a Roma sta bene, la gente lo apprezza (anche se quest’anno, al netto di qualche prestazione non coloratissima, qualche mugugno c’è), e tutto sommato lato giocatore il rinnovo non dispiace (al netto anche di un recente dietrofront dell’Inter). Il succitato procuratore, che combatte la sua battaglia mediatica a suon di tweet:twittava fiero, meno polemico che in passato, quando, di fronte a polemiche ritenuto ingenerose (a Roma si vive male tutto, pure Biglia),. La risposta rimane aperta, ciascuno è libero di pensare a chi passare il pallone, ora però loro, Biglia e Cataldi, potrebbero decidere di passarla ad altri, che non vestono la maglia della Lazio.