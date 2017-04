Dopo la vittoria nel derby della sua Lazio, Lucas Biglia ha parlato a Sky Sport: "L'approccio alla partita e l'atteggiamento hanno fatto la differenza, abbiamo riconosciuto i nostri limiti negli ultimi tre derby. Abbiamo vinto in Coppa ed in campionato. Il mister? Ci ha caricato facendoci capire l'importanza dei tre punti oggi per l'Europa, peccato per l'assenza di Ciro Immobile che io voglio sempre in campo. Keita? Sono felice abbia capito i nostri consigli, anche oggi ci ha fatto vincere. Il futuro? Finiamo il campionato e poi ne parleremo. Ho chiesto la maglia a Totti, per me che amo questo sport avere la sua maglia è un onore".