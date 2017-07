Ore decisive per il futuro di Lucas Biglia. Il regista argentino è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino. Alle domande dei giornalisti presenti che gli chiedevano se andrà in ritiro ad Auronzo di Cadore con la Lazio, Biglia ha risposto: "Non lo so".



MILAN ALLE PORTE - Il suo agente è atteso domani a Milano. L'accordo tra il giocatore e il Milan c'è già da tempo, manca ancora quello tra il club rossonero e la Lazio. Il presidente Lotito continua a chiedere 20 milioni di euro, una cifra che Fassone e Mirabelli non intendono spendere per un giocatore di 31 anni in scadenza di contratto a giugno. L'ultima offerta del Milan è di 15 milioni. Le parti sono al lavoro per trovare un'intesa.