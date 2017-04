Lucas Biglia, centrocampista della Lazio, parla dopo la conquista della finale di Coppa Italia ai danni della Roma: "Ho sorriso perché sapevamo che niente era facile e oggi abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. La sconfitta è immeritata ma abbiamo passato il turno. Lazio-Napoli? Incontreremo la miglior squadra del campionato dal punto di vista del gioco, serve giocare come oggi e fare ciò che ci dice il mister. Speriamo di lottare per la Champions League fino alla fine, la Juventus è irraggiungibile, Roma e Napoli ci sono più vicine e non sarà facile per noi. Ho sentito qualcosa sull'adduttore, speriamo bene. Sono un po' deluso e un infortunio così può mettermi in difficoltà. Dopo l'anno scorso nessuno pensava di fare una stagione del genere, manca tanto ancora e continueremo a lavorare per salire più in alto. Immobile? Ciro è più giovane di Klose ed è forte, Miro ci ha fatto crescere mentre Ciro deve ancora imparare qualcosa ma può diventare il più forte attaccante della Serie A. Restare alla Lazio a vita? Stiamo lavorando per quello, ci siamo quasi, quando c'è la voglia da entrambe le parti... Più del 70% come percentuale".