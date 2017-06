Keita al bivio. Deve scegliere: Lotito vuole circa 30 milioni di euro, e vuole trattare con il Milan, disposto a discutere certe cifre. Fassone incontrerà Lotito nelle prossime ore, si parlerà anche di Keita. Il senegalese ha scelto: vuole la Juventus, come riporta il Corriere dello Sport. Che non ha intenzione di spendere più di 10 milioni per un giocatore in scadenza 2018. A quella cifra Lotito non lo venderà mai, a costo di perderlo a zero.