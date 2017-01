La Lazio ha bloccato Anwar El Ghazi. Secondo il Corriere dello Sport, è vicino l'accordo per l'attaccante olandese classe 1995 dell'Ajax sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro.



TRE BIG(LIA) - Sullo sfondo restano le trattative per i rinnovi dei contratti a de Vrij, Biglia e Keita, tutti in scadenza nel 2018. In particolare il centrocampista argentino è in trattativa per prolungare fino al 2020, con robusto adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni netti a stagione (bonus compresi). L'arrivo in Italia del suo agente, Enzo Montepaone, è slittato a metà della prossima settimana. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il manager di Biglia è stato negli Stati Uniti, dove ha raccolto l'interesse dei Los Angeles Galaxy per il capitano biancoceleste. Che nei giorni scorsi ha rifiutato le avance cinesi dell'Hebei Fortune, disposto a offrire a Biglia un contratto triennale da circa 10 milioni netti all'anno.