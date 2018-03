Posticipo chiave per la corsa Champions League in questa 29esima giornata di Serie A: alle 20.45 è di scena la Lazio, che all'Olimpico ospita il Bologna.



STATISTICHE - Numeri tutti dalla parte dei biancocelesti: la squadra di Inzaghi (che finora ha messo a segno 66 reti), è imbattuto da 9 partite di campionato contro il Bologna, 1 sola sconfitta in casa contro i rossoblù negli ultimi 16 confronti all'Olimpico. La squadra di Donadoni poi è in un momento complicato: nessuno in Serie A ha perso più partite del Bologna (6) nel 2018, emiliani ko in tutte le ultime 4 trasferte di campionato.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Lazio-Bologna.



FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Nani, Immobile.​



Bologna: Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Torosidis, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio.