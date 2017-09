Una sola preoccupazione per Inzaghi, in una giornata perfetta, culminata con 4 reti rifilate al Milan: Wallace si è infortunato, problema al polpaccio sinistro, il difensore rischia uno stop di almeno un mese. Il dottor Rodia ha cercato di chiarire: "Ha riportato un trauma distrattivo del polpaccio sinistro a livello mediale, stiamo facendo gli approfondimenti del caso". Per prudenza Wallace ha abbandonato l'Olimpico con le stampelle. Solo crampi per Radu, stamattina alle 9.30 è fissata la ripresa. Non ci saranno recuperi contro il Vitesse, rimangono ai box Nani (almeno per altre 2 settimane) e Flipe Anderson (rientro fissato a metà ottobre).