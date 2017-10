Addio Ecuador. L'attaccanto della Lazio Caicedo non vestirà più la maglia nella Nazionale: troppi i motivi di disaccordo con la Federazione. Una decisione che in patria sta facendo discutere: l’ex calciatore Walter Calderon non condivide la decisione presa dal giocatore della Lazio, ecco le sue parole a Radio La Deportiva: “Sono questioni che hanno due volti, ma non si deve rinunciare perché si tratta della nazionale ecuadoriana, della Patria, fin da quando sei piccolo sogni di indossare questa divisa e pensi ‘da grande voglio indossare la maglia dell’Ecuador’. Ha preso questa decisione che va rispettata ma io non la ritengo condivisibile, per la Nazionale bisogna sempre lottare finché c’è la possibilità di essere convocati”.