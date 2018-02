Felipe Caicedo ha analizzato in zona mista la sconfitta della Lazio a Bucarest contro l'FCSB, nella gara d'andata dei sedicesimi di Europa League: "Loro hanno fatto una buona partita. Abbiamo controllato tutta la gara e creato occasioni, ma la fortuna oggi non era dalla nostra parte. Dobbiamo continuare a lavorare: il momento è delicato e dobbiamo essere un gruppo ancora più unito. Lunedì abbiamo un’altra opportunità in casa per fare meglio, bisogna vincere per noi e i tifosi. Non voglio parlare di tattica, spetta all’allenatore vedere cosa sta mancando. Abbiamo fatto una gara d’alto livello, ma ci è mancato il gol. Quest’anno abbiamo segnato tanto, oggi no. A loro invece è bastata un’opportunità. A ritorno dobbiamo vincere e giocare come una finale. Vogliamo vincere e lunedì è una bella occasione".