Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Europa League a Nizza: "Ora sto bene, sono felice di essere in una squadra importante con la Lazio. Ora sono a disposizione, ho trovato la giusta fiducia rispetto a quando sono arrivato. Nizza? Domani è una sfida difficile, il Nizza ha una grande squadra con grandi giocatori. Noi dovremo fare una gara intensa, come successo in campionato. L'importante è avere continuità, dobbiamo assolutamente continuare sulla strada intrapresa con la Juve. Secondo me possiamo fare bene in questo torneo, siamo una squadra forte. Differenze tra Immobile e Nani? Sono diversi, Ciro è un goleador, Nani gioca un po' più indietro. Per domani sarà importante la comunicazione fra di noi, ci stiamo iniziando a conoscere. Giocare con questo tipo di giocatori però è sempre facile, io mi adatto con chi mi trovo accanto. Nani è intelligente e ha grande qualità, piano piano ci stiamo conoscendo e sarà tutto più semplice".