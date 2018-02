Sembra essere finito dietro a Guerrieri, nelle gerarchie di mister Inzaghi. La Lazio sta facendo a meno delle prestazioni di Ivan Vargic, portiere croato che a Roma non sembra aver trovato fortuna. E non è l'unico che potrebbe cambiare aria.



CANDREVA, IL RITORNO - Ai microfoni di Cittaceleste.it, il procuratore che ha curato l'arrivo a Roma di Vargic, Federico Pastorello, racconta il futuro dell'estremo difensore: “Vargic è contento a Roma e sta dando una mano preziosa da dietro le quinte essendo un ragazzo per bene e stimato dal gruppo. Per il futuro si vedrà e ne parleremo insieme al suo agente Bicanic“. Tra le mani Pastorello ha anche la procura di Antonio Candreva. Di recente si è parlato di un suo possibile ritorno a Roma. Tutto negato, tutto fermo, compreso il possibile scambio legato a Felipe Anderson, con qualche mal di pancia di troppo, attenzionato dagli uomini di mercato nerazzurri: “Candreva è felice a Milano e l’Inter è contenta di Antonio. Il resto sono tutte sciocchezze“.