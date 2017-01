In casa Lazio c'è necessità di cedere. E non solo chi ha chiesto di andare via, o dovrà farlo per fare spazio a giocatori più in linea col progetto tecnico, come Djordjevic. La Lazio dovrà cedere anche gli esuberi: come riporta il Corriere dello Sport, su Gonzalez si muove il Malaga. Non solo, anche Morrison dovrebbe trovare casa all'Hull City. Da sistemare anche Vinicius, Minala e Tounkara.