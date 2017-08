Una cena per cementare il gruppo: la Lazio ieri sera si è ritrovata a cena, con menù tutto italiano, per cementare il gruppo e far conoscere ai nuovi la cucina italiana. Mattatore assoluto della serata Lucas Leiva: il brasiliano, neo-acquisto, si è già integrato con i compagni, che ha trascinato tutti insieme a cantare una canzone del suo paese. Dal ristorante al campo, Lucas Leiva è già parte integrante del gruppo biancoceleste. Un segnale importante in vista del match del 13 agosto contro la Juventus.