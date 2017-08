La Lazio ha ufficializzato oggi l'acquisto di Felipe Caicedo dall'Espanyol. Quello della punta classe '88 è un colpo annunciato da tempo e si va aggiungere a quelli di Lucas Leiva e Adam Marusic. Proprio il mercato ha però allargato anche il numero delle wags al seguito della squadra perchè proprio con l'esterno montenegrino e la punta ecuadoriana sono arrivate a Roma anche le rispettive compagne, e che compagne!



TINA E MARIA - La prima, Tina, è la compagna di Marusic ormai dal 2014. Lunghi capelli neri, occhi azzurri e fisico mozzafiato. Ha seguito il compagno in tutti i suoi trasferimenti e non ha voluto mancare al suo approdo in Italia. La seconda, Maria Garcia, è la compagna di Caicedo e Roma la conosceva già da tempo grazie al suo lavoro da modella. Pelle chiara bombastica nelle forme, non perde occasione per mostrarle su Instagram. E noi ve le proponiamo, entrambe nella nostra gallery.