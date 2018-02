Se lo stanno chiedendo in molti: che fine ha fatto Federico Marchetti? Il portiere, ai margini del progetto tecnico biancoceleste, non è stato mai convocato dalla Lazio, si allena a parte. Strakosha è titolare inamovibile, dietro di lui scalpita Guerrieri, che ha superato nelle gerarchie Vargic. E Marchetti?



LA RISPOSTA -La pagina Facebook "Calciatori brutti", qualche giorno fa aveva pubblicato un post ironico dal titolo: “Dove è andato a finire Federico Marchetti“?. L'articolo si chiedeva, in maniere ironica, quale fosse il nuovo ruolo del portiere biancoceleste: autista di Tare, o, ad esempio, compagno di briscola di Djordjevic. Il portiere ha risposto con ironia, postando su Twitter una sua foto in allenamento. Il commento del portiere vale più di mille altre spiegazioni:“Grandi ragazzi! Qui ci si allena a mille e non si molla un centimetro!!! E questa sera briscolina con Djordjevic…”