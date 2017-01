Torna la Serie A. Dopo la prima metà dei quarti di finale, ecco le squadre scendere nuovamente in campo per il campionato italiano. Nell'attesa del posticipo tra Inter e Pescara, la Lazio quarta in classifica ospita all'Olimpico il Chievo. La squadra di Maran sta vivendo un momento difficile e arriva da 4 sconfitte consecutive: 4-3-2-1 per i gialloblù, con Inglese davanti alla coppia Birsa-de Guzman.



Dall'altra parte i ragazzi di Simone Inzaghi continuano a coltivare sogni europei: Djordjevic in attacco al posto dello squalificato Immobile, ai suoi lati Felipe Anderson e Lulic. Il serbo può così allontanare le voci di mercato che lo circondano.