Candreva vuole tornare alla Lazio. Forse solo un desiderio, ma presente, quello del centrocampista dell'Inter. Come riporta Lazionews, lo rivela Leggo: "C’è un calciatore che vorrebbe tornare a Roma, anche se i cavalli di ritorno non sono mai vincenti" . Queste le parole del giornalista del quotidiano a Radiosei: "So che si sta proponendo a più riprese. Anche nell’ultima partita (Inter – Lazio, ndr.) ha tentato un approccio per provare a ritornare. Anche se ormai si è creata una amalgama talmente particolare che sarebbe un peccato rovinare gli equilibri dello spogliatoio. Quando uno fa una scelta deve essere coerente, io fossi stato in lui lo avrei pensato ma non lo avrei mai detto. Magari non si è proposto direttamente al presidente o al direttore sportivo, ma a qualcuno sicuramente lo ha fatto sapere". Un ritorno clamoroso, che potrebbe alla fine essere solo desiderio, rimpianto. O concretizzarsi clamorosamente.